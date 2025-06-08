Белый дом назвал мятежом протесты нелегальных иммигрантов в Лос-Анджелесе

сегодня в 05:21

Белый дом принял решение направить в Лос-Анджелес два батальона Национальной гвардии после того, как обычный рейд иммиграционной полиции (ICE) перерос в массовые беспорядки, сообщает РИА Новости .

В эпицентре событий оказался деловой центр города, где протестующие попытались помешать задержаниям нелегальных мигрантов.

Томас Хоман, курирующий вопросы безопасности границ, в эфире Fox News четко обозначил позицию администрации.

«Мы продолжим депортации, а бунтовщиков привлечем к ответственности», — указал он.

Его заявление прозвучало после того, как демонстранты заблокировали несколько правительственных зданий и обстреляли полицейских бутылками с зажигательной смесью.

Это уже третья подобная операция Нацгвардии в Калифорнии за последние два года. Местные власти, традиционно поддерживающие права мигрантов, пока не прокомментировали решение Вашингтона.