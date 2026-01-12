Губернатор Воробьев: результат в регионе возможен только при сильной команде

Эффективность работы власти зависит не от одного руководителя, а от слаженной команды профессионалов на всех уровнях — от водителей автобусов до руководителей ведомств, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Какой бы работоспособный, какой бы целеустремленный ни был руководитель (а присутствующие здесь — преимущественно руководители), очень важно опираться на профессиональную команду коллег, которая отвечает за разные направления», — отметил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что в правительстве дорожат каждым водителем автобуса, каждым управляющим ресурсоснабжающей организации, каждым начальником департамента, замминистра.

«Если они включены (в работу — ред.), если все мы дополняем их деятельность, тогда мы можем рассчитывать на результат и, самое главное, на доверие наших жителей. Если ты вдруг думаешь, что ты семи пядей во лбу и сам можешь на своих руках протащить этот вагон, это заблуждение, причем наивное. Я очень хочу пожелать в завершение своего вступительного слова, чтобы мы не были наивны, не уставали учиться, совершенствоваться, перенимать лучшие практики регионов, мировой опыт. Ну, и, конечно, максимально опираться на команду», — подчеркнул губернатор.

