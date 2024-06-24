Губернатор Севастополя рассказал о суде над организаторами атаки на город

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Развозжаев: ответственных за ракетный удар ждет трибунал в Севастополе

Ответственных за ракетный удар по Севастополю ждет трибунал, заявил губернатор Михаил Развозжаев.

Развозжаев напомнил слова представителей офиса Зеленского, что Крым — это «военный лагерь и склад».

Губернатор привел заявление представителя Евросоюза по внешней политике Петер Стано, который не поверил в информацию о применении ракет НАТО.

«Даже врагу нельзя желать хоронить своих детей. Так что победителей в этой эстафете цинизма, по итогу соревнований, ждет трибунал. Который, надеюсь, пройдет в Севастополе!» — написал глава региона в своем Telegram-канале.

При атаке ВСУ на городской пляж Учкуевка под Севастополем кассетными ракетами американского производства в воскресенье днем погибли 4 человека, ранен 151.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов указал, что организаторам удара по мирным жителям не удастся спрятаться за океаном.