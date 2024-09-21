Китайское издание Global Times считает, что НАТО следует «уйти в отставку» вместе с покидающим свой пост генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, сообщает kp.ru .

Как отмечает газета, организация за все годы своего существования так и не смогла внесли вклад в становлении безопасного мирового порядка. Более того, она усугубила положение и создала множество дилемм в данном вопросе.

В Global Times подчеркнули, что «длительный мир» устанавливался в тех регионах, где вмешательством НАТО было минимальным. Издание считает, что Североатлантический альянс должен был прекратить существование еще после окончания Холодной войны.

Издание призвало НАТО «уйти в отставку» вместе с генсеком Столтенбергом, чей срок пребывания в данной должности скоро завершится. В статье указано, что он выступал как защитник безопасности, но опирался только на военную силу.

В Global Times добавили, что из-за расширения НАТО и возник кризис на Украине.

Ранее Столтенберг заявил, что альянс не станет участником конфликта, если разрешит ВСУ бить вглубь России. Он также назвал диалог с РФ «в определенный момент» условием для завершения конфликта.