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Генсек НАТО: альянс не станет частью конфликта, если позволит Украине бить по РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянс не станет участником конфликта, если разрешит Украине бить по территориям России западным оружием, сообщает ТАСС .

«Неправильно говорить, что мы станем частью конфликта», — заявил он в онлайн-интервью с Foreign Policy.

По словам Столтенберга, НАТО также не считает, что Иран и КНДР стали частью конфликта из-за их якобы поставок военной помощи России.

Ранее генсек НАТО назвал условие для завершения конфликта на Украине. По его мнению, для этого необходимо начать содержательный диалог с Россией в «определенный момент».