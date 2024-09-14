Столтенберг назвал условие для завершения конфликта на Украине

Вооруженный конфликт на Украине можно завершить только через содержательный диалог с Россией в «определенный момент», об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

«Я по-прежнему верю в диалог с Россией, связанный с обороной и сдерживанием. Мы должны быть сильными, чтобы вести содержательный диалог. <…> Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», — заявил генсек альянса, подчеркивая, что новый диалог должен основываться на силе Украины.

При этом Столтенберг подчеркнул, что в настоящее время пространства для таких переговоров крайне мало, если сравнивать с тем пространством, которое было в 2014 году.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что завершить конфликт на Украине можно только при соблюдении нескольких условий. Одно из них — полный вывод войск Украины из Донбасса и Новороссии, а также отказ украинской власти от идеи вступить в НАТО.