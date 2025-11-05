Грушко: НАТО отрабатывает сценарии блокирования Калининграда

сегодня в 08:08

Страны НАТО усиливают военное присутствие в Прибалтике и проводят учения, направленные на отработку сценариев блокирования Калининградской области. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко газете «Известия» .

По его словам, сейчас идет активная милитаризация Прибалтики. Туда стекаются силы и средства Североатлантического альянса.

Грушко добавил, что в таких условиях проводить диалог с целью снижения напряженности очень трудно. Тем более что страны НАТО не демонстрируют открытость к обсуждению путей деэскалации в регионе.

Для обеспечения национальной безопасности и интересов страны российские власти будут применять «все возможности международно-правового и иного характера», отметил Грушко.

Ранее сообщалось, что Великобритания проводит учения в лесах Латвии, готовясь к «новой войне». По данным СМИ, британцы тренируются использовать специальное сетевое оборудование для связи с БПЛА, роботами и артиллерией.

