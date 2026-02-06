«Для европейцев в ситуации нового расклада сил совсем по-новому встает дилемма балансирования. Другими словам, к кому примыкать, от кого дрейфовать или проводить политику равноудаленности. Здесь, как мне кажется, наблюдается „геополитическая зима“ с Россией, „геополитическая осень“ с США и повышение вероятности „весенней оттепели“ с Китаем. Об этом, в частности, говорит череда визитов европейцев в последние два года», — сказал Громыко во время круглого стола о проблемах взаимоотношений США, Китая и Евросоюза и их влиянии на Россию.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о якобы согласованном Киевом и Западом «многоуровневом плане» по Украине, который допускает военные действия против РФ, если та нарушит режим прекращения огня.

