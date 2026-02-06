Громыко: в отношениях России и Европы наступила «геополитическая зима»
Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко сообщил, что в отношениях между Россией и Европейскими странами наступила «геополитическая зима».
«Для европейцев в ситуации нового расклада сил совсем по-новому встает дилемма балансирования. Другими словам, к кому примыкать, от кого дрейфовать или проводить политику равноудаленности. Здесь, как мне кажется, наблюдается „геополитическая зима“ с Россией, „геополитическая осень“ с США и повышение вероятности „весенней оттепели“ с Китаем. Об этом, в частности, говорит череда визитов европейцев в последние два года», — сказал Громыко во время круглого стола о проблемах взаимоотношений США, Китая и Евросоюза и их влиянии на Россию.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о якобы согласованном Киевом и Западом «многоуровневом плане» по Украине, который допускает военные действия против РФ, если та нарушит режим прекращения огня.
