«Граничат с безумием»: Песков прошелся по заявлениям Зеленского о ядерном оружии

Песков назвал требования Зеленского о ядерном оружии «граничащими с безумием»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «граничащими с безумием» требования главы Украины Владимира Зеленского о предоставлении Киеву ядерного оружия. Об этом представитель Кремля заявил во время беседы с журналистами, сообщает ТАСС .

«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — пояснил Песков.

Зеленский 4 февраля попросил у стран Запада передать Украине ядерное оружие. Это якобы будет компенсацией за то, что государство не скоро войдет в НАТО.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Зеленского маньяком после его заявлений о ядерном оружии.