Главы ЕС и Британии отвергают запрет на поставки оружия Украине

Главы стран Европейского Союза и Великобритании отвергают ограничения на продажу оружия Украине. Также их не устраивают и другие пункты возможного договора между Россией и Соединенными Штатами, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление политиков.

Глав стран ЕС и Великобритании не устраивает пункт об отказе интеграции государства в Евросоюз или НАТО.

Президент России Владимир Путин и США Дональд Трамп встретились вечером 15 августа в американском Анкоридже на Аляске. Глава РФ по итогам мероприятия заявил, что у России есть основания полагать приближающееся завершение конфликта на Украине.

Ранее Трамп сказал, что Москве и Киеву пора переходить к мирному соглашению. Только лишь прекратить огонь будет недостаточно.