Трамп: в украинском конфликте пора переходить к мирному соглашению

Американский президент Дональд Трамп заявил, что состоявшийся саммит с президентом России Владимиром Путиным и последующий телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также лидерами Евросоюза показали, что пора переходить к мирному соглашению. Прекращения огня будет недостаточно, к такому мнению пришли все стороны, пишет РБК .

Трамп сообщил о достижении общего понимания между участниками переговоров относительно урегулирования конфликта. Согласно его словам, в ходе обсуждений с лидерами стран ЕС все пришли к мнению, что полноценное мирное соглашение предпочтительнее простого прекращения огня.

Также президент США положительно оценил итоги своей встречи с российским лидером на Аляске, а также последовавшие телефонный разговор с Зеленским и европейскими руководителями.

Кроме того, стало известно, что 18 августа Зеленский посетит Вашингтон, где встретится с Трампом. В случае благоприятного исхода этих переговоров будет организована еще одна встреча с Путиным.