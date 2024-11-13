Главой ЦРУ при Трампе станет бывший директор национальной разведки

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«Я рад сообщить, что бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф займет пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ)», — заявил Трамп.

На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу.

Ранее Трамп назначил на должность советника по национальной безопасности конгрессмена от Флориды Майка Уолтца. По данным иностранных СМИ, Уолтц является фанатичным критиком действующего президента Джо Байдена.