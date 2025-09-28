Глава ЦИК Молдавии: парламентские выборы могут считаться состоявшимися

Глава Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжела Караман заявила, что парламентские выборы в республике можно считать состоявшимися, так как в них приняло участие более трети избирателей из избирательных списков, сообщает РИА Новости .

По данным на 14:33 воскресенья явка на парламентских выборах в Молдавии составила 33,3%. Согласно законодательству Молдавии, выборы считаются состоявшимися, если в голосовании примут участие не менее 33,3% граждан из избирательных списков.

При этом В 2025 году порог явки на парламентских выборах в республике был достигнут в то же время, что и на прошлогодних президентских выборах. Совпадение произошло с точностью до минуты.

Ранее стало известно, что наблюдателям за парламентскими выборами в Молдавии отказывают в доступе на ряд избирательных участков в Германии, Испании, Румынии и Франции. По словам президента республики Майи Санду, результаты выборов в парламент могут аннулировать из-за вмешательства в избирательный процесс.

В воскресенье в Молдавии проходят выборы в парламент. Граждане страны раз в 4 года выбирают депутатов. В борьбе за места в парламенте участвуют 23 кандидата: 15 партий, 4 блока и 4 самовыдвиженца. Всего в парламенте 101 депутатское кресло. Чтобы независимые кандидаты смогли попасть в парламент, им нужно набрать не менее 2% голосов. Для партий этот порог составляет 5%, а для блоков — 7%.

