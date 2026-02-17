сегодня в 17:35

Глава СНБО Украины Умеров: в Женеве обсудят гуманитарные вопросы и безопасность

В повестке дня на переговорах в Женеве по украинскому конфликту — вопросы безопасности и гуманитарные, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

«Благодарим американскую сторону за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и условия для проведения встреч», — сказал Умеров.

По его словам, работа на переговорах будет проводиться конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Задача делегации — максимально продвинуть решения, которые могут приблизить устойчивый мир.

Во вторник в Женеве начались очередные трехсторонние переговоры РФ, США и Украины по урегулированию украинского кризиса.

