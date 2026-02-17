Глава СНБО Украины Умеров: в Женеве обсудят гуманитарные вопросы и безопасность
Фото - © Mil.gov.ua
В повестке дня на переговорах в Женеве по украинскому конфликту — вопросы безопасности и гуманитарные, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
«Благодарим американскую сторону за вовлеченность и последовательную работу в переговорном процессе. Благодарны Швейцарии за организацию и условия для проведения встреч», — сказал Умеров.
По его словам, работа на переговорах будет проводиться конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Задача делегации — максимально продвинуть решения, которые могут приблизить устойчивый мир.
Во вторник в Женеве начались очередные трехсторонние переговоры РФ, США и Украины по урегулированию украинского кризиса.
