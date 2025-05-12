Глава РСМД: встреча РФ и Украины в Стамбуле пройдет на уровне дипломатов

Гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев заявил, что встреча РФ и Украины, которая может состояться 15 мая в Стамбуле, пройдет на уровне дипломатов. Диалог на высшем уровне должен готовиться заранее, сообщает РИА Новости РИА Новости .

Тимофеев считает, что «какое-то движение» в четверг может состояться. Однако президент России Владимир Путин не приедет в Турцию, он пошлет дипломатов. Глава РСМД считает это решение правильным.

«Переговоры должны сначала проходить на высоком уровне, потом на высшем. И вот эти наскоки Зеленского с точки зрения того, как должна происходить дипломатия, это не совсем профессионально», — заявил Тимофеев.

Он подчеркнул, что Киев в очередной раз отвергает любые предложения Москвы. Так было с перемирием на Пасху и День Победы. Если Украина будет и дальше так принципиально реагировать на любые обращения России по переговорам, процесс затянется до бесконечности.

«Если сейчас за спиной у Украины будет стоять Вашингтон с резиновой дубинкой, то, наверное, какое-то движение пойдет. Я думаю, с точки зрения дипломатии важно начать эти переговоры», — заключил глава РСМД.

Путин предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, глава государства настроен серьезно и желает найти мирное решение украинского конфликта, устранив его первопричины.

Президент США Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского немедленно согласиться на это предложение. Тот сначала потребовал прекращения огня с 12 мая, а затем заявил, что будет лично ждать Путина в Стамбуле.