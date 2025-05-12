Axios: Зеленский прилетит в Стамбул, даже если Москва откажется от перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский прилетит на переговоры с Россией в Стамбул, даже если Москва откажется от прекращения огня, сообщает RT со ссылкой на портал Axios.

«Зеленский прибудет в Турцию в четверг, даже если Россия не согласится начать прекращение огня в понедельник», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин на встрече с российскими и иностранными журналистами ночью 11 мая предложил Украине вернуться к мирным переговорам, которые Киев прервал в 2022 году. Тогда переговоры проходили в Стамбуле, Путин предлагает вернуться к данному вопросу на той же территории уже на следующей неделе — 15 мая.

Украинский президент Владимир Зеленский положительно отреагировал на инициативу российского лидера, однако выставил условие. По его словам, Киев готов и может сесть за стол переговоров, но только если 12 мая Москва полностью остановит боевые действия.

При этом американский президент Дональд Трамп призвал Зеленского немедленно начинать переговоры по урегулированию затянувшегося конфликта мирным путем.