Глава РФПИ подтвердил продолжение организации встречи Путина и Трампа

сегодня в 23:50

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о продолжении подготовки к саммиту между Россией и США.

Краткое сообщение Дмитриева в социальной сети X подтверждает сохранение рабочего процесса по организации встречи президентов двух стран на фоне распространяющихся слухов о возможной отмене переговоров.

«Удивительно, как сильно поджигатели войны боятся мирного саммита Путина и Трампа. Диалог ради мира победит», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто характеризовал появляющуюся информацию о срыве саммита как целенаправленные фейковые новости.