Глава РФПИ подтвердил продолжение организации встречи Путина и Трампа
Дмитриев: подготовка к российско-американскому саммиту продолжается
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о продолжении подготовки к саммиту между Россией и США.
Краткое сообщение Дмитриева в социальной сети X подтверждает сохранение рабочего процесса по организации встречи президентов двух стран на фоне распространяющихся слухов о возможной отмене переговоров.
«Удивительно, как сильно поджигатели войны боятся мирного саммита Путина и Трампа. Диалог ради мира победит», — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто характеризовал появляющуюся информацию о срыве саммита как целенаправленные фейковые новости.