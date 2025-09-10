Дмитриев: покушение на Кирка говорит о глубоком расколе в США

Специальный представитель президента РФ по международному инвестиционному сотрудничеству и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выступил с заявлением в связи с инцидентом с известным американским консервативным активистом Чарли Кирком.

Ранее во время выступления Кирка в университетском кампусе было совершено вооруженное нападение, в результате которого активист получил огнестрельное ранение и был экстренно госпитализирован.

Дмитриев охарактеризовал Кирка как «одного из самых ярких консервативных лидеров», отметив его конструктивную позицию в отношении диалога с Россией и критический подход к антироссийской риторике. Глава РФПИ подчеркнул, что данное событие высвечивает глубокие внутренние расколы в американском обществе.

«Покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает, насколько глубок кризис в США», — заявил Дмитриев. Он также добавил, что подобные действия недопустимы и должны получить однозначную оценку, независимо от политических взглядов пострадавшего.

Чарли Кирк, известный как основатель консервативной организации Turning Point USA и активный сторонник президента США Дональда Трампа, неоднократно выступал с критикой поставок оружия Украине и призывал к мирному урегулированию конфликта.