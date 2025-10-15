Глава Пентагона пригрозил новыми мерами против России
Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что Штаты и их союзники готовы ввести новые меры против в России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Хегсет заявил об этом после заседания Североатлантического совета. Он подчеркнул, что США «возложат на Россию издержки за продолжающуюся агрессию».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский принял официальное приглашение Белого дома и посетит США 17 октября для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
Ключевыми темами переговоров станут вопросы усиления противовоздушной обороны Украины и поставки вооружений дальнего радиуса действия, включая возможную передачу крылатых ракет Tomahawk.
Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить вопрос поставок Tomahawk Киеву с президентом России Владимиром Путиным.
