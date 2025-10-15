Глава Пентагона пригрозил новыми мерами против России

сегодня в 17:46

Хегсет: США введут новые меры против РФ, если конфликт на Украине не урегулируют

Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что Штаты и их союзники готовы ввести новые меры против в России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, сообщает РИА Новости .

Хегсет заявил об этом после заседания Североатлантического совета. Он подчеркнул, что США «возложат на Россию издержки за продолжающуюся агрессию».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский принял официальное приглашение Белого дома и посетит США 17 октября для встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Ключевыми темами переговоров станут вопросы усиления противовоздушной обороны Украины и поставки вооружений дальнего радиуса действия, включая возможную передачу крылатых ракет Tomahawk.

Ранее Трамп заявил, что намерен обсудить вопрос поставок Tomahawk Киеву с президентом России Владимиром Путиным.

