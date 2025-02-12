Глава Пентагона Хегсет: США не смогут заниматься безопасностью Европы

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Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что страна больше не будет заниматься безопасностью Европы. Теперь они намерены сосредоточить усилия на сдерживании Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС .

Хегсет выступил на заседании контактной группы, которая занимается координацией поставок оружия Украине. Глава Пентагона отметил, что находится на встрече, чтобы сделать важное заявление.

«Четкие стратегические реалии не позволяют Соединенным Штатам Америки концентрировать внимание прежде всего на безопасности Европы», — высказался Хегсет.

По его словам, страна столкнулась с серьезным соперником — Китаем, который может угрожать США в регионах Тихого и Индийского океанов. Поэтому они приняли решение провести ресурсные размены, чтобы сдерживание не потерпело провал.

«Европейские союзники должны вести за собой с переднего края, пока США начинают в приоритетном порядке уделять внимание перечисленным угрозам», — заключил министр обороны страны.

Ранее Хегсет заявил, что США не собираются отправлять американских военных на территорию Украины. Он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп надеется на «скорое» завершение конфликта.