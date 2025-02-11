Пентагон: США не отправят военных на Украину

Соединенные Штаты не собираются отправлять американских военных на территорию Украины. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает РИА Новости .

Об этом Хегсет сообщил журналистам в штаб-квартире африканского командования Вооружённых сил США в Германии.

По его словам, Вашингтон не будет отправлять своих военных на помощь Киеву.

Кроме того, Хегсет заявил, что американский президент Дональд Трамп надеется на «скорое» завершение конфликта на Украине. Как только это произойдет, США хотят закончить переоценку развертывания своих сил в мире.

Ранее стало известно, что глава Пентагона не объявит о помощи для Украины в ходе своей первой поездки в ЕС. Также он не намерен проводить встречи с представителями Киева в рамках своего визита в Брюссель.