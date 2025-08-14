Глава Минфина США призвал заткнуться европейцев, требующих санкций против РФ

Глава американского Минфина Скотт Бессент призвал заткнуться европейских партнеров, которые требуют от Вашингтона усилить санкционное давление на РФ.

«Хотел бы сказать, что нашим европейским коллегам настала пора либо что-то предпринять, либо заткнуться», — заявил Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

Американский министр добавил, что за последние несколько недель президент Соединенных Штатов выработал «переговорную стратегию» для предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным и «будет находиться в очень сильной позиции».

Встреча Путина и Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени на Аляске. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в ходе российско-американского саммита лидеры обсудят вопросы мирного урегулирования конфликта на Украине.