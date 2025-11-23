сегодня в 19:36

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что европейские санкции, введенные против России, оказались неэффективными. По его мнению, подтверждением тому является порядковый номер ограничительных мер — 19, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBC.

Бессент отметил, что европейские страны постоянно заявляют о принятии очередного пакета санкций. На сегодняшний день это уже 19-й пакет ограничительных мер, которые являются неэффективными.

«По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились», — сказал Бессент.

Кроме того, глава американского Минфина обвинил европейские государства в косвенном финансировании российской экономики посредством закупок нефти у России.

Ранее сообщалось, что 19-й пакет санкций наложил ограничение на ввоз в Россию в том числе унитазов и биде. Российский президент Владимир Путин пошутил на этот счет.

