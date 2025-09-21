Главе МИД Венгрии Петер Сийярто в 2021 году был вручен российский Орден Дружбы. По словам министра, он с радостью принял эту награду, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ultrahang.

Сийярто отметил, что гордится своими усилиями по выстраиванию дружеских отношений с Москвой. По его словам, без этого сотрудничества венгерское энергоснабжение могло оказаться под угрозой в период энергокризисов.

Также он вспомнил, как в период пандемии договорился с российскими властями о возможности закупить вакцину "Спутник". Благодаря этому, по словам Сийярто, Венгрия провела вакцинацию гораздо раньше, чем другие страны Европы, а потому она одной из первых «открылась» после ковидных ограничений.

«Этого бы не случилось, если бы между нами не было хороших отношений», - подчеркнул венгерский министр.

Ранее глава МИД Венгрии обвинил политиков Европы в затягивании украинского конфликта. По его словам, они намеренно продлевают военные действия, чтобы не брать на себя ответственность за ошибочные решения.