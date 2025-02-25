Глава МИД РФ Лавров встретился с президентом Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Тегеране. Главу российского дипведомства принял президент Ирана Масуд Пезешкиан, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Кадры встречи Лаврова и Пезешкиана появились в Сети. Иранский лидер и глава МИД РФ пожали друг другу руки и приступили к диалогу. До этого Лавров пообщался со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Глава российского МИД выразил признательность Ирану за взвешенную позицию по украинскому конфликту. Лавров отметил, что она основана на понимании первопричин конфликта.

Ранее в Анкаре в рамках рабочего визита главы МИД РФ состоялась его встреча с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Представители обеих стран сделали памятную фотографию, на которой пожимают друг другу руки.