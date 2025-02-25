Лавров: РФ признательна Ирану за взвешенную позицию по украинскому конфликту

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил признательность Ирану за взвешенную позицию по украинскому конфликту, сообщает газета « Ведомости ».

Российский министр выступил на пресс-конференции после встречи со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Лавров рассказал, что во время беседы они в том числе поговорили на тему украинского конфликта.

Глава МИД РФ выразил признательность Ирану «за взвешенную позицию» Тегерана по украинскому кризису. Лавров отметил, что она основана на понимании первопричин конфликта.

По его словам, Иран понимает российскую позицию и «озабоченности» страны. Лавров добавил, что речь идет о задаче обеспечить безопасность РФ и защитить права граждан.

Также российский министр поделился с иранским коллегой подробностями контактов Москвы и Вашингтона. В частности они обсудили российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

В целом Лавров охарактеризовал переговоры с Аракчи как «обстоятельные, полезные и предметные».

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил об опасности перемирия на Украине без устранения причин конфликта. По его словам, это может привести к негативным последствиям.