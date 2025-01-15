Глава МИД Ирана рассказал о новом стратегическом договоре с Россией

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что новый стратегический договор с Россией охватывает все сферы сотрудничества между странами, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что подписание 20-летнего договора между Россией и Ираном — это не просто политический документ. Аракчи назвал его «дорожной картой на будущее».

«Этот договор охватывает все аспекты сотрудничества между двумя странами», — заявил глава МИД Ирана.

Договор планируется заключить 17 января. Это произойдет после официальных переговоров президента России Владимира Путина с главой Ирана Масудом Пезешкианом.

Они будут обсуждать дальнейшее сотрудничество стран, в том числе торгово-инвестиционное, транспортно-логистическое и гуманитарное. Также во время встречи Путин и Пезешкиан поговорят об актуальных темах региональной и международной повестки дня.