Глава МИД Ирана рассказал о новом стратегическом договоре с Россией
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Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что новый стратегический договор с Россией охватывает все сферы сотрудничества между странами, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что подписание 20-летнего договора между Россией и Ираном — это не просто политический документ. Аракчи назвал его «дорожной картой на будущее».
«Этот договор охватывает все аспекты сотрудничества между двумя странами», — заявил глава МИД Ирана.
Договор планируется заключить 17 января. Это произойдет после официальных переговоров президента России Владимира Путина с главой Ирана Масудом Пезешкианом.
Они будут обсуждать дальнейшее сотрудничество стран, в том числе торгово-инвестиционное, транспортно-логистическое и гуманитарное. Также во время встречи Путин и Пезешкиан поговорят об актуальных темах региональной и международной повестки дня.