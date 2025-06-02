Глава делегации Украины Умеров встретился с главой МИД Турции Фиданом
Фото - © Антон Шевельов/Wikipedia.org
Глава украинской делегации, министр обороны страны Рустем Умеров провел встречу с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом, сообщает РБК.
Их встреча уже закончилась.
Также недавно начались российско-украинские переговоры в Стамбуле. Делегации проводят второй раунд консультаций.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах в Турции Россия надеется обсудить с Украиной проекты меморандумов о прекращении огня.