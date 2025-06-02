Глава делегации Украины Умеров встретился с главой МИД Турции Фиданом

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Их встреча уже закончилась.

Также недавно начались российско-украинские переговоры в Стамбуле. Делегации проводят второй раунд консультаций.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах в Турции Россия надеется обсудить с Украиной проекты меморандумов о прекращении огня.