Глава Бюро нацбезопасности Польши: Россия выигрывает в конфликте на Украине

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявил, что, если смотреть на российско-украинский конфликт с точки зрения занятой территории, то Россия выигрывает в этом противостоянии, сообщает РИА Новости .

«Без сомнения, инициатива на российской стороне, успехи на российской стороне», — заявил Сивера.

Тем временем глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что украинский конфликт на сегодняшний день вошел в критическую фазу. Данная ситуация требует от членов НАТО укреплять свою оборону.

Завершение украинского конфликта с разделением территории будет сравнимо с распадом Югославии. Как пишет American Thinker, есть вероятность завершения конфликта, когда у Москвы будут территории вдоль побережья Черного моря, а у Киева — развалившееся государство на западе.