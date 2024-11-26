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Министр обороны Британии Хили: конфликт на Украине вошел в критическую фазу

Глава британского Минобороны Джон Хили заявил, что украинский конфликт на сегодняшний день вошел в критическую фазу, данная ситуация требует от членов НАТО укреплять свою оборону. Об этом сообщает ТАСС .

«Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет», — сказал Хили.

Он добавил, что в альянсе работают над активизацией общих промышленных программ предприятий ВПК.

По словам Хили, на прошедших переговорах министры обороны ФРГ, Великобритании, Италии, Польши и Франции рассмотрели разные вопросы, среди которых были и увеличение военных расходов стран, и возможность взять на себя больше ответственности за обеспечение безопасности ЕС.