AT: конфликт на Украине может завершиться развалом, как в Югославии

Завершение украинского конфликта с разделением территории будет сравнимо с распадом Югославии, сообщает РИА Новости .

Как пишет American Thinker, есть вероятность завершения конфликта, когда у Москвы будут территории вдоль побережья Черного моря, а у Киева — развалившееся государство на западе.

По информации The Washington Post, многие американские чиновники признают, что Украину за несколько месяцев могут подтолкнуть к переговорам с РФ, чтобы завершить конфликт и пойти на территориальных уступки.

В ноябре замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал условие для завершения конфликта на Украине. Он считает, что конфликт закончится без дополнительных потерь, если НАТО перестанет подогревать эскалацию.