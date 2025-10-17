Германский суд конфисковал около 720 млн евро у российского банка

сегодня в 03:37

Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне постановил изъять в пользу Германии средства, которые принадлежат российскому кредитному учреждению, находящемуся под европейскими санкциями, сообщает ТАСС .

Как сообщает агентство DPA со ссылкой на судебные документы, после заморозки активов банк предпринял попытку вывести средства за пределы Германии, однако эта операция была заблокирована.

Данные действия послужили основанием для возбуждения дела о нарушении запрета на распоряжение замороженными активами.

Название кредитной организации не раскрывается, а дата дальнейших судебных слушаний пока не определена.

Ранее российский дипломат заявил, что любая попытка изъятия суверенных активов России будет расценена как воровство и повлечет соразмерные ответные меры.