Любая попытка изъятия суверенных активов России будет расценена как воровство и повлечет соразмерные ответные меры. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Бельгии Денис Гончар, предупредив, что «разговоры о солидарности в ЕС быстро сменятся подсчетом убытков» в случае реализации таких планов.

Дипломат подчеркнул, что правовая база для ответных шагов уже создана указом президента России от 30 сентября 2025 года.

«Любые страны, причастные к этому воровскому налету, понесут ответственность. Спрятаться за спинами других не получится», — заявил Гончар. Он также отметил растущее давление на Бельгию со стороны «радикалов» в ЕС, хотя ранее бельгийские власти открыто указывали на нецелесообразность конфискации российских активов.

По словам посла, отчаянные попытки ЕС изъять российские средства связаны с провалами Украины на поле боя и финансовыми трудностями Запада. Разрабатываемые схемы, включая создание специального фонда или выдачу «репарационного» кредита Украине, являются лишь камуфляжем для воровства, заключил дипломат.