Генсек ООН Гутерреш призвал закончить конфликт в Газе
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует готовность ХАМАС отпустить заложников, призывает закончить конфликт в Газе, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.
«Он настоятельно призывает все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы положить конец трагическому конфликту в Газе», — отметил он.
Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение американского президента Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа.
Администрация США намерена формировать временные Международные стабилизационные силы для сектора Газа совместно с партнерами из арабских стран и международного сообщества, об этом заявили в Белом доме.