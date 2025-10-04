Генсек ООН Гутерреш призвал закончить конфликт в Газе

сегодня в 06:22

«Он настоятельно призывает все стороны воспользоваться этой возможностью, чтобы положить конец трагическому конфликту в Газе», — отметил он.

Палестинское движение ХАМАС передало ответ на предложение американского президента Дональда Трампа о прекращении военных действий в секторе Газа.

Администрация США намерена формировать временные Международные стабилизационные силы для сектора Газа совместно с партнерами из арабских стран и международного сообщества, об этом заявили в Белом доме.