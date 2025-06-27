сегодня в 14:26

Генконсульство РФ в Кракове прекратило работу по требованию властей Польши

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что генконсульство РФ в Кракове прекратило работу по требованию властей Польши, сообщает РИА Новости .

«Подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу. Этот объект мы арендуем», — сказал Ордаш.

Он подчеркнул, что генконсульство РФ на улице Бискупа закрыто после беспрерывной работы на протяжении 80 лет. На здании спустили российский триколор.

Ордаш назвал действия Варшавы недружественными, добавив, что Москва в качестве ответных мер может закрыть одно из оставшихся в РФ генконсульств Польши в Иркутске или Калининграде.

В мае министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша решила закрыть генеральное консульство России в городе Краков «в связи с наличием доказательств» о якобы причастности российских спецслужб к диверсии в торговом центре на севере польской столицы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение польских властей о закрытии российского генконсульства в Кракове неадекватным шагом, на который Москва даст адекватный ответ.