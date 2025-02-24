Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН поддержала антироссийскую резолюцию по Украине, подготовленную Киевом и рядом стран Запада. Таким образом, документ был принят, сообщает ТАСС .

Авторы резолюции требуют от России «вывезти все ее вооруженные силы с территории Украины».

За антироссийский проект проголосовали 93 страны, 18 государств выступили против. Еще 65 стран воздержались.

При этом ранее США выступили против этого документа. Они предложили свой проект резолюции, в котором нет осуждающих Россию формулировок.

Вашингтон призвал отозвать антироссийскую резолюцию.