Без российского газа Словакия будет использовать запасы, которых в хранилищах может быть только 50-60% от необходимого объема — этого хватит лишь до конца отопительного сезона, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Что будет делать Роберт Фицо (премьер-министр Словакии — ред.), если после 1 января транзит через Украину окажется невозможным? Использовать газовые запасы, которых в хранилищах может быть лишь 50–60% от необходимого объема», — сказал Косоруков.

По его словам, это временное решение. В дальнейшем придется рассматривать строительство продолжения Турецкого потока до Словакии, что потребует значительных финансовых вложений и переговоров с РФ.

Специалист добавил, что страна окажется перед необходимостью выстраивать более жесткую позицию в отношениях с США и ЕС, которым суверенная Словакия, как и независимая Центральная Европа, невыгодна.

«После Украины давлению могут быть подвержены другие страны региона — Словакия, Венгрия, Польша. В этой ситуации Словакия должна удерживать свои позиции, и Россия готова ей помочь, несмотря на демарши со стороны Молдавии, Брюсселя или Украины», — отметил политолог.

Косоруков пояснил, что Фицо — прагматичный политик, который понимает, что поставки газа из России являются надежным, относительно недорогим и важным инструментом для поддержки конкурентоспособности словацкой промышленности и отдельных предприятий.

«Это также играет роль в укреплении позиций Словакии как суверенного государства в Центральной Европе. Если транзит российского газа через Украину прекратится, перед Словакией встанет сложный выбор: закупать газ реверсом из Германии или Австрии, что значительно дороже, либо через Венгрию, что сопряжено с внутренними соглашениями и высокими затратами», — считает эксперт.

По его мнению, очевидно, что Украина уже перешла к попыткам влиять на ситуацию коррупционными методами, но это не меняет факта, что проект президента страны Владимира Зеленского оказался нежизнеспособным. Роберт Фицо думает о будущем Словакии и понимает, что ее народу необходим надежный источник газа на десятилетия вперед.