FT: в Европе опасаются кризиса из-за Путина и Трампа

сегодня в 06:04

В Европе предупредили о тревожной геополитической комбинации России и США

В Европе предупредили о тревожной геополитической комбинации на фоне якобы растущей угрозы России и вступления в должность президента США Дональда Трампа, пишет РБК со ссылкой на Financiаl Times.

По данным издания, «тревожную геополитическую комбинацию» составили усиливающаяся Россия и безразличный к проблемам Европы Трамп.

Авторы статьи полагают, что странам континента необходимо увеличить расходы на оборону, так как «Россия не намерена останавливаться на Украине».

Между тем европейские армии не готовы к потенциальному конфликту с Москвой, резюмируется в публикации.

Ранее английские военные призвали британский кабинет нарастить бюджет на оборону Великобритании.