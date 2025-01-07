FT: в Европе опасаются кризиса из-за Путина и Трампа
В Европе предупредили о тревожной геополитической комбинации России и США
В Европе предупредили о тревожной геополитической комбинации на фоне якобы растущей угрозы России и вступления в должность президента США Дональда Трампа, пишет РБК со ссылкой на Financiаl Times.
По данным издания, «тревожную геополитическую комбинацию» составили усиливающаяся Россия и безразличный к проблемам Европы Трамп.
Авторы статьи полагают, что странам континента необходимо увеличить расходы на оборону, так как «Россия не намерена останавливаться на Украине».
Между тем европейские армии не готовы к потенциальному конфликту с Москвой, резюмируется в публикации.
Ранее английские военные призвали британский кабинет нарастить бюджет на оборону Великобритании.