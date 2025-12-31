сегодня в 08:46

FT: Украина не сдерживает появившееся дипломатическое давление из-за атак на РФ

После попыток ВСУ атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина Украина оказалась под массированным дипломатическим давлением, которое идет со стороны международного сообщества, сообщает «Прайм» .

Как пишет Financial Times, Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к США в осуждении действий украинских властей.

При этом Украина выразила сожаление из-за реакции этих трех государств, но воздержалась от комментариев по поводу заявлений президента США Дональда Трампа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке ВСУ на резиденцию президента страны в Новгородской области, совершенной в ночь на 29 декабря с использованием 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ.

Также Трамп выразил недовольство по поводу атаки ВСУ на официальную резиденцию российского президента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.