FT: Украина не сдерживает появившееся дипломатическое давление из-за атак на РФ
После попыток ВСУ атаковать резиденцию российского лидера Владимира Путина Украина оказалась под массированным дипломатическим давлением, которое идет со стороны международного сообщества, сообщает «Прайм».
Как пишет Financial Times, Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к США в осуждении действий украинских властей.
При этом Украина выразила сожаление из-за реакции этих трех государств, но воздержалась от комментариев по поводу заявлений президента США Дональда Трампа.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о террористической атаке ВСУ на резиденцию президента страны в Новгородской области, совершенной в ночь на 29 декабря с использованием 91 БПЛА. Позднее информацию подтвердили в Минобороны РФ.
Также Трамп выразил недовольство по поводу атаки ВСУ на официальную резиденцию российского президента.
