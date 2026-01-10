FT: у Европы нет стратегии по предотвращению захвата Гренландии со стороны США

В странах Евросоюза (ЕС) отсутствует выверенная стратегия по противодействию возможным попыткам Соединенных Штатов установить контроль над Гренландией, сообщает газета Financial Times (FT).

Также у ЕС отсутствует план по предотвращению подкупа жителей Гренландии или давления на автономию с целью выхода из состава Дании, что, как предполагается, с большей вероятностью может произойти. Глава Белого дома Дональд Трамп при любых обстоятельствах обладает преимуществом и способен ответить «более сильным ударом или выдвинет более серьезные угрозы».

В политических кругах Европы обсуждается возможность ответных действий, включая закрытие американских военных баз и запрет на покупку казначейских облигаций США. Однако вероятность того, что Евросоюз предпримет такие шаги против Вашингтона, крайне мала.

Европейские лидеры предпочитают оказывать «стратегическое давление» на Трампа с целью сохранения поддержки США в вопросе Украины.

Ранее лидеры пяти политических партий Гренландии выступили с совместным заявлением по поводу призывов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа к присоединению острова.

