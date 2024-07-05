Французская партия Ле Пен может присоединиться к новой фракции Европарламента

Партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен может стать частью новой фракции Европарламента «Патриоты для Европы», сообщает издание « Ведомости » со ссылкой на Financial Times.

Французская партия примет решение о вступление в Европарламент 8 июля. Сначала ее представители дождутся результатов выборов в парламент Франции.

Во фракции «Патриоты для Европы», о создании которой в июне заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, уже присутствуют венгерские, чешские и австрийские представители. Если туда войдет еще и французская партия, то это сделает ее третьей по величине в Европарламенте.

Таким образом, «Патриоты для Европы» могут составить конкуренцию правым «Европейским консерваторам и реформистам» (ECR).

Кроме того, еще одно объединение пытается создать председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вайдель, который вместе с «Патриотами за Европу» придерживаются взглядов, близких к РФ. Они-то и конкурируют с лидером ECR Мелони, который выступает за поддержку Украины.

В июне 2024 года в странах-членах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент — главный представительный орган объединения. Партия «Национальное объединение» Ле Пен набрала 31,47% голосов и получила 30 из 81 французских мест в Европарламенте.