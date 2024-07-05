Французская партия Ле Пен может присоединиться к новой фракции Европарламента
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Партия «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен может стать частью новой фракции Европарламента «Патриоты для Европы», сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.
Французская партия примет решение о вступление в Европарламент 8 июля. Сначала ее представители дождутся результатов выборов в парламент Франции.
Во фракции «Патриоты для Европы», о создании которой в июне заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, уже присутствуют венгерские, чешские и австрийские представители. Если туда войдет еще и французская партия, то это сделает ее третьей по величине в Европарламенте.
Таким образом, «Патриоты для Европы» могут составить конкуренцию правым «Европейским консерваторам и реформистам» (ECR).
Кроме того, еще одно объединение пытается создать председатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вайдель, который вместе с «Патриотами за Европу» придерживаются взглядов, близких к РФ. Они-то и конкурируют с лидером ECR Мелони, который выступает за поддержку Украины.
В июне 2024 года в странах-членах Евросоюза прошли выборы в Европейский парламент — главный представительный орган объединения. Партия «Национальное объединение» Ле Пен набрала 31,47% голосов и получила 30 из 81 французских мест в Европарламенте.