Франция указала на связь состава Белого дома и членства Украины в НАТО

Франция не против того, если Украина станет членом НАТО, но это будет зависеть напрямую от США, такое заявление сделал французский министр обороны Себастьян Лекорню, пишет РБК со ссылкой на La Tribune.

«Все зависит от того, какая администрация будет в Белом доме. Мы, Франция, в принципе не против этого», — заявил Лекорню.

Министр обороны Франции также прокомментировал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского. По его мнению, отдельные пункты документа являются интересными и заслуживают того, чтобы их проработали и задокументировали. При этом он не уточнил, о чем именно говорит.

Ранее СМИ сообщили, что Украина действительно может получить приглашение от США вступить в НАТО.

По данным журналистов, это может произойти, если на предстоящих выборах в Штатах победит кандидат от демократов Камала Харрис.