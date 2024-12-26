сегодня в 12:23

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с представителями российских и иностранных СМИ заявил о том, что Франция предлагала России урегулировать конфликт без участия Украины, сообщает радио Sputnik .

Глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с представителями как российских, так и международных СМИ сообщил, что Франция через закрытые каналы выдвигала предложение России начать обсуждение мирного решения украинского конфликта без участия Киева.

Также он отметил, что перемирие с Украиной на данный момент не представляется возможным из-за отсутствия надежных договоренностей.

Ранее Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом подчеркнул, что расширение НАТО на восток являестя недопустимым.