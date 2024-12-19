Лавров в разговоре с Кассисом заявил о недопустимости расширения НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 декабря провел телефонные переговоры с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом, в ходе которого заявил о недопустимости расширения НАТО на восток, об этом сообщает пресс-служба МИД РФ .

В ходе телефонных переговоров Лаврова и Кассиса был поднят вопрос о будущем ОБСЕ. Было подчеркнуто, что для выживания организации как действительно общеевропейской площадки критически важно неукоснительно следовать принципу единогласия при принятии решений. Участники встречи рассмотрели варианты предотвращения дальнейшего упадка ОБСЕ и проанализировали текущее положение дел в организации.

«Стороны обменялись мнениями по конфликту вокруг Украины. Отмечена недопустимость расширения НАТО на восток, что стало одной из первопричин нынешней ситуации, сделавшей проведение СВО безальтернативным», — говорится в сообщении ведомства.

Лавров отметил, что завершить украинский конфликт, опираясь на «формулу Зеленского», невозможно. Россия уже неоднократно говорила, на каких условиях готова заключить мир.

Согласно международному праву, которое закреплено Декларацией 1970 года, государства могут претендовать на защиту своих границ только при условии обеспечения равных прав всех народов и уважения их права на самоопределение, о чем напомнил глава МИД России.

Киевские власти, запретив использование русского языка и преследуя Украинскую православную церковь, нарушили фундаментальные права человека на свободу вероисповедания и языковое самовыражение. Эти права являются неотъемлемой частью Устава ООН и должны неукоснительно соблюдаться всеми странами-участницами, подчеркнул российский министр.