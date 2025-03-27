Франция поставит США в известность о решении по Украине
Bloomberg: Макрон расскажет Трампу о европейской помощи Киеву
Президент Франции Эммануэль Макрон после саммита «безопасности» в Париже позвонит американскому президенту Дональду Трампу, пишет RT со ссылкой на Bloomberg.
«Макрон планирует позвонить Трампу после саммита, чтобы проинформировать его о том, что может сделать Европа для Украины... и потребовать «обязательств» от России», — указано в статье.
В Париж в среду прибыл Владимир Зеленский. Париж и Киев договорились о новом пакете военной помощи стоимостью в два миллиарда евро, в который войдут ракеты и истребители.
Макрон также высказался об условиях снятия антироссийских санкций.