Франция поставила Украине первые истребители Mirage

Французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что на территорию Украины прибыли первые многоцелевые истребители Mirage 2000, обещанные Киеву президентом страны Эммануэлем Макроном.

«6 июня 2024 года Эммануэль Макрон объявил о поставке на Украину французских Mirage 2000. Первые из них прибыли на Украину сегодня», — написал французский министр в соцсети Х.

Лекорню добавил, что в течение нескольких месяцев украинские пилоты проходили обучение во Франции, осваивая управление истребителями.

Ранее зампред совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа может потратить колоссальную сумму на восстановление Украины после завершения СВО.