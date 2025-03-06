«Франция ищет продолжения войны»: Песков высказался о выступлении Макрона

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что французский президент Эммануэль Макрон своим выступлением и ядерной риторикой ищет продолжения войны с Россией, сообщает РИА Новости .

Накануне Макрон заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы. Москва якобы представляет угрозу в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Кроме того, он выступил с инициативой начать дискуссию о применении Францией ядерного оружия в целях обеспечения безопасности Евросоюза.

«Если прочитать выступление Макрона, то такое ощущение, что Франция действительно ищет продолжения войны», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Париж готов применить ядерное оружие для «обеспечения безопасности», что можно расценить как стремление к ядерному лидерству в Европе и конфронтационный шаг.