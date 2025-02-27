Франция хочет участвовать в переговорах по ресурсам между США и Украиной

Французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что страна хочет участвовать в переговорах Киева и Вашингтона по минеральным ресурсам, сообщает РИА Новости .

По его словам, Франция также намерена связать эти переговоры с вопросами урегулирования украинского конфликта.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский не будет подписывать экономическое соглашение со Штатами, следующее за сделкой по редкоземельным металлам, так как в него не вошли гарантии безопасности.

При этом американский лидер Дональд Трамп пообещал вернуть Украине как можно больше территорий, которые та потеряла вследствие конфликта с РФ.