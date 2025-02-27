Киев против заключения экономического соглашения с США без гарантий безопасности

Economist: Зеленский не подпишет экономическое соглашение с США без гарантий

Согласно информации издания The Economist, президент Украины Владимир Зеленский не планирует подписывать экономическое соглашение с США, которое следует за сделкой по редкоземельным металлам. Все дело в отсутствии гарантий безопасности, сообщает РИА Новости .

По словам Зеленского, соглашение между Украиной и Америкой по редкоземельным металлам является рамочным. За ним последует подписание другого соглашения — экономического — о создании инвестиционного фонда.

Второе соглашение является более полным, однако и оно не включает те гарантии безопасности, которые Киев просит у Вашингтона. Также оно потребует ратификации в Верховной раде.

Ранее американский президент Дональд Трамп проявил интерес и к богатым запасам редкоземельных металлов в России. Политолог Илдус Ярулин сказал, что это может открыть новые возможности для страны, особенно в совместной разработке полезных ископаемых с США.