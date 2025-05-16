France Presse: Марко Рубио приехал в Стамбул

Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в турецкий Стамбул. Там должны пройти переговоры между делегациями России и Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал France Presse.

Агентство напомнило, что прямые переговоры между Москвой и Киевом проходят в первый раз за почти 3 года.

Ранее Рубио говорил, что только встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина урегулирует конфликт на Украине.

Переговоры между Россией и Украиной должны были начаться в турецком Стамбуле 15 мая в 10:00. Однако состав делегации Киев утвердил только к вечеру того дня. Теперь встреча делегаций запланирована на пятницу.